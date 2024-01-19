DM: Запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

«Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов РФ по денонсации соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в статье.
Издание отмечает, что почти 70 лет британским судам было разрешено вести промысел вдоль побережья российского Кольского полуострова в Баренцевом море и к востоку от мыса Канин Нос.
При этом в публикации отмечается, что решение России о расторжении договора стало ответом Москвы на санкции Лондона. Британцы также опасаются, что россияне применят свой военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод.
Ранее сообщалось, что денонсация заключенного между СССР и Великобританией соглашения о рыболовстве, заключенном в 1956-м году, будет обсуждаться на первом в этом году заседании правительства. В кабмине пояснили, что необходимость данного шага продиктована тем, что 15 марта 2022 года Лондон прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.