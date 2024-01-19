DM: Запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

Ранее сообщалось, что денонсация заключенного между СССР и Великобританией соглашения о рыболовстве, заключенном в 1956-м году, будет обсуждаться на первом в этом году заседании правительства. В кабмине пояснили, что необходимость данного шага продиктована тем, что 15 марта 2022 года Лондон прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.