Миротворческие силы Казахстана направят на Ближний Восток

АСТАНА, 19 янв — Sputnik. Парламент Казахстана одобрил направление военного персонала Вооруженных Сил республики, который не должен превышать 430 человек, для участия в нескольких миссиях ООН.
В соответствии с приглашением ООН с марта 2024 года планируется развертывание первого самостоятельного национального миротворческого контингента Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.
«Для этого будет заключен международный договор с Организацией Объединенных Наций, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии», — сообщил глава Минобороны Руслан Жаксылыков.
В целом парламент одобрил направление военного персонала Вооруженных Сил республики, который не должен превышать 430 человек, для участия в нескольких миссиях ООН:
- Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах;
- Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина-Израиль);
- Миссия ООН в Республике Южный Судан (UNMISS, Южный Судан);
- Временные силы ООН по обеспечению безопасности и Абьее (UNISFA, Судан).
Глава Минобороны подчеркнул, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию.
«На сегодня мы впервые добились того, что ООН дала нам самостоятельную миссию, мы пойдем выполнять ее под нашим флагом. В первую очередь, это патрулирование районов, выполнение комендантской службы, рота будет в резерве», — заявил министр обороны.
С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.
538 казахстанских военнослужащих участвовали с 2018 года в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе миротворческого подразделения.
Казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН:
- 6 офицеров в Западной Сахаре,
- 2 офицера в Центральноафриканской Республике,
- 2 офицера в Демократической Республике Конго,
- 9 военнослужащих в Ливане.