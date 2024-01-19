Миротворческие силы Казахстана направят на Ближний Восток

В соответствии с приглашением ООН с марта 2024 года планируется развертывание первого самостоятельного национального миротворческого контингента Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.