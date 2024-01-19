Глава военного комитета НАТО призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет

«Мы должны понимать, что наше существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему спектру. Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет», — сказал Бауэр (цитата по The Telegraph).