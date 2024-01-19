Глава военного комитета НАТО призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет

«Мы должны понимать, что наше существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему спектру. Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет», — сказал Бауэр (цитата по The Telegraph).
Глава военного комитета подчеркнул, что всем странам—членам НАТО необходимо подготовить промышленную отрасль, которая будет способна быстро производить оружие и боеприпасы на случай военного конфликта.
На следующей неделе НАТО начнет крупнейшие за последние несколько десятилетий учения Steadfast Defender 2024. Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. Всего в них примет участие около 90 тыс. военнослужащих. По словам Роба Бауэра, учения Steadfast Defender направлены на отработку возможного вторжения России на восточном фланге НАТО.
18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о взаимодействии с США по вопросу контроля над вооружениями. Он объяснил, что Россия отказалась от продолжения диалога, поскольку сочла предложения США неприемлемыми в текущих геополитических условиях.