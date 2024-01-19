В Башкирии арестовали 9 участников массовых беспорядков в Баймаке

Планомерная борьба с экстремистским подпольем в Башкирии идет с 2019 года. Так, по инициативе Главы региона в 2020 году Верховный суд Башкирии за многочисленные призывы к национальной розни признал «Башкорт»** экстремистской организацией и запретил ее деятельность. До этого пять лет возглавлял организацию именно Алчинов*.