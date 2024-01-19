Власти Гагаузии обратились к посольствам: под угрозой существование автономии

В послании указано, что принятый 5 октября 2023 года парламентом Республики Молдова закон № 285, обязывающий Гагаузию выплачивать предприятиям-экспортерам НДС из местного бюджета, направлен на резкое сокращение доходов автономии и будет ей стоить не менее 150 миллионов леев в год.