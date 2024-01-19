Власти Гагаузии обратились к посольствам: под угрозой существование автономии

КОМРАТ, 19 янв — Sputnik. Руководство Гагаузии направило обращение к представителям дипломатических представительств в Молдове с просьбой оказать «критически важную и необходимую финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета автономии».
Письмо подписали башкан Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания (НСГ) региона Дмитрий Константинов.
В послании указано, что принятый 5 октября 2023 года парламентом Республики Молдова закон № 285, обязывающий Гагаузию выплачивать предприятиям-экспортерам НДС из местного бюджета, направлен на резкое сокращение доходов автономии и будет ей стоить не менее 150 миллионов леев в год.
«Принятый закон имеет целенаправленный, ярко выраженный антигагаузский характер, видна неприкрытая дискриминация целого народа по национальному признаку, нарушаются базовые социально-экономические права населения автономии, ставится под угрозу само существование Гагаузской автономии», — говорится в письме.
Там также отмечается, что данный закон преднамеренно был принят в преддверии зимы, когда население вынуждено оплачивать «непомерно высокие цены на энергоносители».
«Принимая во внимание низкие заработные платы, социальные пособия и пенсии, власти Республики Молдова лишили Гагаузскую автономию возможности оказывать помощь населению через социальные программы, финансируемые из бюджета Гагаузии, что для социально уязвимых семей является вопросом выживания», — подчеркнули в руководстве автономии.
Обращение, подписанное башканом Евгенией Гуцул и председателем НСГ Дмитрием Константиновым, направлено в представительство ЕС в Молдове, посольства Турции, России, Румынии, США и Болгарии.