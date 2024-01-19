В Ватикане состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском

«Полностью разделяя Ваши устремления, убежден в том, что мы, несмотря на все наши различия, должны объединиться для продвижения идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями, развития на благо людей всех вероисповеданий. Еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров, еще есть возможность для проявления мудрости», — заявил глава государства.