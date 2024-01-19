ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ

«Ведутся дискуссии по планам создать новый фонд для военной поддержки Украины <…> Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда в примерно пять миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов», — говорится в статье.
Новый фонд рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через EPF увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов Евросоюза, а Венгрия в последнее время выступает против.
На сегодняшний день Венгрия блокирует многие решение ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из EPF, 20-миллиардный пакет военной помощи на четыре года и 50 миллиардов макрофинансовой помощи.
При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале года. Внеочередной саммит Евросоюза назначили на 1 февраля.