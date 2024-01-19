ЕС не смог согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине, пишут СМИ

Новый фонд рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через EPF увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов Евросоюза, а Венгрия в последнее время выступает против.