Пакистан и Иран после взаимных ударов договорились о примирении

Два дня спустя Пакистан заявил об ударах «по укрытиям террористов» в иранской провинции и убийстве «нескольких боевиков», а также привел армию в боеготовность. Несмотря на атаку, Исламабад заявил об уважении иранского суверенитета. В Иране сообщили о гибели трех женщин и четверых детей, Тегеран вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны.