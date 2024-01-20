Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег

Дело, в котором бывший премьер-министр обвиняется в особо крупном отмывании денег, было передано в суд в 2018 году. Филату было предъявлено обвинение в уплате суммы в 12,8 миллиона лея консалтинговой фирме из США за оказание услуг по продвижению Либерально-демократической партии (ЛДПМ), лидером которой он является. Преимущественно предполагается, что эти денежные средства могли быть получены путем осуществления коррупционных действий, которые привели выводу средств из Banca de Economii.