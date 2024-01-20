В Словакии пожаловались, что из-за Украины остались без ПВО и самолетов

Нынешний премьер-министр Роберт Фицо, в частности, исключал поставки оружия и боеприпасов Киеву и говорил, что его правительство «не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата». Однако страна не отказывалась помогать в гуманитарном плане и восстановлении Украины.