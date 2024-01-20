Губернатор Новосибирской области: нужно организовать поквартирный обход

— На дневную смену собраны достаточные силы для завершения работ по перезапуску домов, практически на каждый дом привлечена бригада из разных муниципалитетов и предприятий Новосибирской области. Сил достаточно, поэтому поставил задачу завершить подключение домов полностью, в том числе — организовать обязательный поквартирный обход или обзвон для того, чтобы не получилось так, что в целом дом запущен, но какие-то батареи или стояки ещё не циркулируют, — заявил Андрей Травников.