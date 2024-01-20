Губернатор Новосибирской области: нужно организовать поквартирный обход

Также он дал задание провести тщательное техническое расследование причин многочисленных аварий в одном микрорайоне Новосибирска.
Дойти до каждой квартиры в Ленинском районе Новосибирска, в которые возвращается тепло, и провести тщательное техническое расследование причин возникновения многочисленных аварий в отдельно взятом микрорайоне поручил губернатор Новосибирской области.
По словам главы региона, минувшей ночью работы по устранению дефекта были устранены. Все трубопроводы были заполнены, давление поднято до нормативов. Продолжаются работы по подключению оставшихся домов к системе теплоснабжения.
— На дневную смену собраны достаточные силы для завершения работ по перезапуску домов, практически на каждый дом привлечена бригада из разных муниципалитетов и предприятий Новосибирской области. Сил достаточно, поэтому поставил задачу завершить подключение домов полностью, в том числе — организовать обязательный поквартирный обход или обзвон для того, чтобы не получилось так, что в целом дом запущен, но какие-то батареи или стояки ещё не циркулируют, — заявил Андрей Травников.
Он надеется, что эпопея с порывами на трубопроводах закончилась и новых аварий не произойдет. Два локальных порыва на сетях малого диаметра будут устранены до конца дня. Данные дефекты не влияют на подачу тепла основным потребителям. По словам главы региона, основные магистральные трубопроводы находятся в рабочем состоянии.
— Расследование причин аварии продолжается. Важно выявить техническую причину таких массовых порывов в одном микрорайоне города и скорректировать ремонтную программу на лето 2024 года. Она в этом году запланирована в очередной раз с увеличением масштабом по сравнению с 2022—2023 годами, но, с учётом ситуации, приоритеты придётся переставлять и накидываться на самые узкие места, — подчеркнул губернатор Новосибирской области.
Оперативному штабу поставлена задача провести тщательное техническое расследование. При этом ответ должен быть не традиционный «все сгнило». Нужно найти объяснение причин из-за чего в течение недели произошло такое количество порывов на трубах разного диаметра в одном отдельно взятом микрорайоне.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказал о том, что на 11:00 20 января тепло не было запущено в 78 многоквартирных домах, из которых 55 находятся на обслуживании УК «Служба заказчика». Такие данные привел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, который возглавляет штаб по ликвидации коммунальной аварии.