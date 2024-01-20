Минэкономики Литвы предложило гражданам вложить деньги вместо носка в танк

«Есть способы, например, взять деньги в кредит у населения. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые хранят люди. Может, лучше все-таки не в носке держать, а вложить в танк», — сказала Армонайте.
Финансирование нацобороны Литвы в 2024 году составит 2,75% от ВВП.
Страны НАТО после присоединения Россией полуострова Крым договорились тратить на оборону не менее 2% от ВВП — вернув среднее положение времен холодной войны. Однако к 2022 году только несколько стран выполнили это обещание: Греция, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия и Литва, США, Хорватия и Словакия.
Латвия, Литва и Эстония в январе договорились построить на восточных границах (в том числе с Россией) «линию обороны».
«Этой инициативой мы стремимся создать эффективный комплекс мер контрмобильности во всех трех странах Балтии, которые входят в число наиболее уязвимых перед угрозой со стороны России. Это позволит остановить возможное продвижение противника через границу», — сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Он также отметил продолжающееся сотрудничество с США по РСЗО HIMARS.
По мнению главы литовского МИДа Габриэлюса Ландсбергиса, Европа находится в большой опасности, и потому власти республики «считают часы до следующего этапа российской эскалации». Он назвал кошмарным сценарий, при котором США после возвращения Дональда Трампа на пост президента выводят войска из Европы.
В то же время в литовском Минобороны усомнились, что прямой вооруженный конфликт с Россией близок: «Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях».