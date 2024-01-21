МИД: Беларуси есть, что предложить партнерам

И это не единственное последствие незаконных односторонних принудительных экономических мер. Сегодня Минску есть, что предложить своим партнерам, развивая долгосрочные экономические проекты, которые приносят взаимную выгоду. Об этом заявил глава белорусского МИД на Саммите Движения неприсоединения в Уганде.
«Беларусь — не только один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Беларусь славится своей IT-сферой и передовыми технологиями в промышленности. Сельское хозяйство — еще один бренд белорусской экономики, который может внести свой вклад в глобальные усилия по искоренению голода. Давайте держать наши двери широко открытыми друг для друга, и Движение неприсоединения получит новую возможность лучше узнать своих членов и обогатить их».
Глава нашего внешнеполитического ведомства заявил о необходимости консолидации многосторонних усилий по реагированию на глобальные вызовы, которые оказывают сильное негативное влияние на благополучие большинства жителей планеты.