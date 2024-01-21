МИД: Беларуси есть, что предложить партнерам

«Беларусь — не только один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Беларусь славится своей IT-сферой и передовыми технологиями в промышленности. Сельское хозяйство — еще один бренд белорусской экономики, который может внести свой вклад в глобальные усилия по искоренению голода. Давайте держать наши двери широко открытыми друг для друга, и Движение неприсоединения получит новую возможность лучше узнать своих членов и обогатить их».