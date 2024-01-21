Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Султан Камалетдинов назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК. 2016−2017 годы — начальник главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК. 2017−2019 годы — проходил службу на должностях начальника Главного управления территориальной обороны — начальника территориальных войск Вооруженных Сил РК и начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил РК. 2019−2021 годы — начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. С ноября 2021 года — заместитель Министра обороны Республики Казахстан.
***
Марат Аймашев назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК. В разное время был заместителем начальника департамента — начальником управления направлений Департамента стратегического планирования ГШ ВС РК, заместителем начальника главного штаба — начальником главного оперативного управления главного штаба Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, первым заместителем командующего войсками регионального командования — начальником штаба Управления командующего войсками Регионального командования «Астана», начальником Департамента стратегического планирования Генерального штаба ВС РК.
***
Новым заместителем акима Кызылординской области стал Бахыт Жаханов. Бахыт Жаханов трудовую деятельность начал в качестве ведущего эксперта департамента сельского хозяйства области в 1999 году. В разные годы работал в различных должностях в этом департаменте. С 2002 по 2008 год — руководитель отдела управления образования, экономики, главный инспектор в аппарате акима, заместитель директора департамента природных ресурсов и природопользования. С 2008 по 2022 годы — аким Казалинского района, руководитель управления сельского хозяйства, заместитель акима области. С апреля 2022 года до последнего назначения работал государственным инспектором в Администрации Президента РК.
***
Заместителем акима Уральска назначен Арсен Губашев. В разные годы работал ведущим экспертом отдела по региональным СМИ управления Медиа-мониторинга по ЗКО РГП «Центра анализа и информации» Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК, главным специалистом аппарата акима г. Уральск, главным инспектором аппарата акима г. Уральск, руководителем службы по связям с общественностью аппарата акима Западно-Казахстанской области. С 2021 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.
***
Новым заместителем акима Кызылорды назначен Айдос Кентугаев. Трудовую деятельность начал в 2006 году архитектором в ТОО «Проектный Центр». В 2009—2012 годах работал ведущим архитектором учреждения «Градостроительный кадастр Алматы». В разные годы занимал руководящие должности в частных учреждениях, занимающихся строительством и архитектурой, работал заместителем директора Научно-исследовательского института «АлматыБасЖоспар», также занимал должность архитектора города Туркестана, был руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства.
***
Руслан Алишев назначен руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области. В разные годы работал руководителем управления внутренней политики СКО, заместителем акима района Магжана Жумабаева, заместителем акима СКО по социальным вопросам. Также занимал должности заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций, директора Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, директора департамента политической работы Центрального аппарата партии «AMANAT». До настоящего назначения Руслан Алишев работал секретарем партии «AMANAT».
***
Генеральным директором ТОО «Қарағанды Су» стал Ербол Толеуов. В разные годы работал директором ТОО «Водоканалсбыт» в Караганде, заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК» в Астане, затем директором этого же предприятия, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны, председателем правления АО «Астана-Энергосервис», директором ТОО «Астана қалалық жарық», руководил управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны. Был заместителем акима города Кокшетау, председателем правления Казахстанского центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства.
***
Назначен генеральный директор МАЭК — им стал Кайрат Рахимов. С 2010 по 2015 год главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК. С 2015 по 2018 год заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК. С 2018 по 2020 год директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК. С 2020 по 2021 год вице-министр Министерства энергетики РК. С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».
***
Нурбол Телегенов назначен руководителем управления госинспекции труда Мангистауской области. С 2009 по 2010 год менеджер департамента по управлению персоналом АО «Қазақстан темір жолы», г. Актау. С 2010 по 2013 год, заместитель руководителя, руководитель управления внутренней политики Мангистауской области. С 2013 по 2014 год, руководитель службы фронт-офиса Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан. С 2014 по 2019 год главный консультант, заведующий сектором Управления Делами Президента Республики Казахстан. С 2019 г. по настоящее время заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области.