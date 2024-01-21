Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Назначен генеральный директор МАЭК — им стал Кайрат Рахимов. С 2010 по 2015 год главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК. С 2015 по 2018 год заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК. С 2018 по 2020 год директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК. С 2020 по 2021 год вице-министр Министерства энергетики РК. С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».