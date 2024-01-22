Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН

Планируется, что визит продлится с 22 по 24 января. Ожидается участие министра в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в заседании по Украине, которое было инициировано Россией после удара по Донецку. Сергей Лавров в последний раз посещал Нью-Йорк в сентябре 2023 года, он участвовал в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.