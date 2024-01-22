В Приморье появился новый глава Минстроя

Как стало известно ИА PrimaMedia, в строительном блоке правительства Приморского края произошли кадровые изменения. Топ-менеджер московской строительной компании Олег Гурьев перестал быть руководителем краевого Минстроя. Врио главы ведомства стал замминистра Александр Москалев. Губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал кадровые перестановки в этом блоке на одной из первых рабочих планерок после новогодних праздников, однако до сих пор они не находили официального подтверждения.
Бывший гендиректор крупной столичной строительной компании АО «Моспромстрой» Олег Гурьев отработал в качестве и.о. министра чуть больше месяца. Губернатор представил его в начале ноября 2023 года. Собеседники в правительстве края утверждают, что Олег Гурьев не работает с 29 декабря.
Согласно данным, появившимся на официальном сайте правительства региона на странице министерства, врио министра строительства и энергетики стал Александр Москалев. Он занимал пост замминистра и некоторое время в прошлом году уже исполнял обязанности главы министерства. Также отметим, что до первого замминистра повышен Алексей Першин — до этого работавший заместителем.
По информации источников ИА PrimaMedia в правительстве Приморского края, Олег Кожемяко анонсировал перестановки в строительном блоке еще 9 января, на утренней планерке. Но в правительстве не давали официальных подтверждений данной информации.
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что не дают подтверждения по этим изменениям. На сайте правительства сведения по чиновникам также пока не обновлялись. Однако отметим, что именно Виталий Блоцкий сопровождал губернатора на инспекции по строительству объектов здравоохранения в январе и докладывал по ситуации со стройками.
Напомним, что за Ольгой Иванниковой, прибывшей в Приморье из Подмосковья в октябре 2023 года, закреплены направления строительства, архитектуры и развития территорий Приморского края, регионального госстройнадзора, контроля в области долевого строительства, имущественных и земельных отношений. При ее назначении Олег Кожемяко обозначал, что ее задача — это «комплексное развитие территорий, в первую очередь, Владивостока».
«Нужно будет проводить работу по реализации мастер-плана городов. Все остальные министерства и ведомства будут содействовать в работе. Это один из главных документов по стратегии развития Приморского края в целом», — отмечал губернатор.
Виталий Блоцкий в правительстве Приморья работает с 2019 года (а до этого два года возглавлял МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Хабаровска). Сначала как замдиректора департамента строительства Приморского края, потом несколько месяцев был замглавы МинЖКХ. С лета 2020 года по октябрь 2022 года Виталий Блоцкий возглавлял региональный Минстрой. В обновленном после выборов губернатора правительстве Блоцкий получил новую должность — он стал министром ЖКХ и курирующим зампредом в одном лице. Теперь в его ведении ЖКХ, энергетика, тарифообразование, управление природными ресурсами и, собственно, строительство.
Напомним, что после переизбрания на пост губернатора и с утверждением мастер-плана развития Владивостокской агломерации у президента Олег Кожемяко поручил новой «строительной команде» внедрить кардинально иной подход к комплексному развитию территорий, выработать новые правила. Особое внимание он поручил уделить вопросу точечной застройки, вызывающей справедливые нарекания жителей.
Как отмечают эксперты, краевые власти к проведению реформы решили подойти более взвешенно, чтобы не повторять ошибки прошлого. Законопроект о перераспределении полномочий между краем и муниципалитетами был отозван.
По итогам совещания по переформатированию градостроительной политики в середине декабря 2019 года было объявлено о создании специальной рабочей группы с участием Минстроя региона и глав крупных муниципалитетов. Ей предстоит проанализировать строительную сферу на местах, выработать эффективные алгоритмы взаимодействия органов власти, застройщиков и жителей.