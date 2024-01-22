В Приморье появился новый глава Минстроя

Виталий Блоцкий в правительстве Приморья работает с 2019 года (а до этого два года возглавлял МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Хабаровска). Сначала как замдиректора департамента строительства Приморского края, потом несколько месяцев был замглавы МинЖКХ. С лета 2020 года по октябрь 2022 года Виталий Блоцкий возглавлял региональный Минстрой. В обновленном после выборов губернатора правительстве Блоцкий получил новую должность — он стал министром ЖКХ и курирующим зампредом в одном лице. Теперь в его ведении ЖКХ, энергетика, тарифообразование, управление природными ресурсами и, собственно, строительство.