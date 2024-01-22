МИД: постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегическое уравнение с США

21 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил о приостановке Россией участия в ДСНВ. Официально срок его действия истекает в феврале 2026 года. В июне того же года США сообщили о готовности начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями без предусловий. В июле МИД России заявил, что не получал от США письменных предложений по этой теме.