МИД: постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегическое уравнение с США

Рябков заявил в интервью «РИА Новости», что Россия «продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней». «В период до “заморозки” ДСНВ предусмотренные им механизмы введения в поле Договора межконтинентальных баллистических ракет нового типа соблюдались и в отношении стратегического комплекса “Сармат”», — заверил замминистра.
Он добавил, что «постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение». Сергея Рябков назвал российские стратегические ядерные силы «дышащим организмом». «Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов. Поэтому резких скачков в количественном плане не происходит», — добавил замглавы МИД РФ.
21 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил о приостановке Россией участия в ДСНВ. Официально срок его действия истекает в феврале 2026 года. В июне того же года США сообщили о готовности начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями без предусловий. В июле МИД России заявил, что не получал от США письменных предложений по этой теме.
Лаура Кеффер