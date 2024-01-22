Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным перед ВГС

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, об этом сообщил белорусский лидер на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в понедельник.
Как отметил глава государства, на сегодняшний день повестка заседания Высшего государственного совета Союзного государства сформирована, но ничто не мешает ее дополнить. Хотя приоритетным остается вопросы выполнения союзных программ.
«Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный».
Александр Лукашенко рассказал, что накануне заседания ВГС планирует провести переговоры тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения», — особо отметил он.
Первые переговоры с прошлого года
Лидеры двух стран провели в предыдущий раз переговоры в белорусской столице «с глазу на глаз» после саммита ОДКБ 23 ноября прошлого года.
После того, как Лукашенко и Путин пообщались во Дворце Независимости, белорусский лидер сел в лимузин Aurus и поехал вместе с российским коллегой в аэропорт. По дороге президенты Беларуси и России продолжили диалог. Таким образом Лукашенко проводил Путина после окончания его визита в Минск.
Саммит ОДКБ проходил в белорусской столице 23 ноября и отметился отсутствием армянского премьера Никола Пашиняна.