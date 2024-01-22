Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным перед ВГС

После того, как Лукашенко и Путин пообщались во Дворце Независимости, белорусский лидер сел в лимузин Aurus и поехал вместе с российским коллегой в аэропорт. По дороге президенты Беларуси и России продолжили диалог. Таким образом Лукашенко проводил Путина после окончания его визита в Минск.