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Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд на территорию страны.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Директору телеканала ТНТ, управляющему директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки запретят въезд на территорию Казахстана, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД государства Айбека Смадиярова.

«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят».

цитируют слова дипломата в материале.

Причиной этого решения, как указали авторы материала, мог быть пост телеведущей в ее Telegram-канале о вытеснении русского языка в Казахстане, в котором она сравнила решение властей республики переименовывать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.

Согласно Конституции Казахстана, государственным языком в республике является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально используется русский. Но в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.