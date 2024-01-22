Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят».
Причиной этого решения, как указали авторы материала, мог быть пост телеведущей в ее Telegram-канале о вытеснении русского языка в Казахстане, в котором она сравнила решение властей республики переименовывать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.
Согласно Конституции Казахстана, государственным языком в республике является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально используется русский. Но в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.