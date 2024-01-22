Медведев иронично отреагировал на указ Зеленского о территориях России

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, “исторически заселенные украинцами”. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному “украинцу” пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях РФ. В нем он относит к ним земли «в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей». Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по «сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов «о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами».