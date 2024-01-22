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Медведев иронично отреагировал на указ Зеленского о территориях России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях РФ, предложив Зеленскому «завязывать», иначе «так он скоро Канаду присоединит».
Медведев Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, “исторически заселенные украинцами”. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному “украинцу” пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях РФ. В нем он относит к ним земли «в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей». Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по «сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов «о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами».

Медведев Дмитрий