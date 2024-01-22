Зеленский назвал Воронежскую область «исторически населенной украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно подписал указ, которым ратует о возвращении в состав Украины «исторических населенных украинцами» территорий в Российской Федерации. В числе их оказалась и Воронежская область.
Также к «историческим» территориям Незалежной попали и наши соседи — Курская, Ростовская и Белгородская области. Украинский президент, судя по документу, убежден, что там проживают «этнические украинцы». А указ, который он подписал, якобы восстановит правдивую версию истории.
В свою очередь зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Зеленского «завязывать». И справедливо заметил, что он подобными темпами вскоре «Канаду присоединит».