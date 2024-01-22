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Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы

Президент России Владимир Путин издал указ, создающий федеральный кадровый резерв для гражданской государственной службы. Согласно указу, кандидаты будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Путин
Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту указа, руководителям федеральных и региональных органов власти, а также руководителям госкорпораций, публично-правовых компаний рекомендовано использовать кадровый резерв для поиска подходящих кандидатов на руководящие должности. Для претендентов на руководящие должности, решение по которым принимает президент, нахождение в резерве будет обязательным.

Отмечается, что кандидаты в кадровый резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Также они должны будут отчитываться о своем доходе, имуществе и проходить дополнительные мероприятия по профессиональному развитию.

Правительству поручено запустить информационную систему по кадровому резерву к 1 апреля, а с 1 июня начать оценку профессиональных знаний кандидатов. Эта обязанность возложена президентом на РАНХиГС. Также с 1 января 2025 года запланирован запуск мероприятий по профессиональному развитию кандидатов.

О готовящемся указе сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на форуме «Малая Родина — сила России» 16 января. Он подчеркнул, что указ станет своеобразным социальным лифтом в России и позволит сформировать резерв на территории всей страны.

Александра Горошилова

Путин Владимир