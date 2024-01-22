Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы

Согласно тексту указа, руководителям федеральных и региональных органов власти, а также руководителям госкорпораций, публично-правовых компаний рекомендовано использовать кадровый резерв для поиска подходящих кандидатов на руководящие должности. Для претендентов на руководящие должности, решение по которым принимает президент, нахождение в резерве будет обязательным.
Отмечается, что кандидаты в кадровый резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Также они должны будут отчитываться о своем доходе, имуществе и проходить дополнительные мероприятия по профессиональному развитию.
Правительству поручено запустить информационную систему по кадровому резерву к 1 апреля, а с 1 июня начать оценку профессиональных знаний кандидатов. Эта обязанность возложена президентом на РАНХиГС. Также с 1 января 2025 года запланирован запуск мероприятий по профессиональному развитию кандидатов.
О готовящемся указе сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на форуме «Малая Родина — сила России» 16 января. Он подчеркнул, что указ станет своеобразным социальным лифтом в России и позволит сформировать резерв на территории всей страны.
Александра Горошилова