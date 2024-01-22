Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы

Согласно тексту указа, руководителям федеральных и региональных органов власти, а также руководителям госкорпораций, публично-правовых компаний рекомендовано использовать кадровый резерв для поиска подходящих кандидатов на руководящие должности. Для претендентов на руководящие должности, решение по которым принимает президент, нахождение в резерве будет обязательным.