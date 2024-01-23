Axios: Израиль предложил перемирие на два месяца для освобождения заложников

Как уточнили собеседники издания, «военный кабинет» Израиля, сформированный израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху для управления военной операцией в секторе Газа, десять дней назад утвердил предложение «Хамасу» о перемирии на два месяца. По их словам, палестинское движение еще не дало свой ответ, и они с «осторожным оптимизмом» ожидают достижения прогресса в этом вопросе в ближайшие дни.
Как сообщает Axios, в обмен на прекращение огня «Хамасу» предлагается в несколько этапов вернуть Израилю всех оставшихся в живых заложников и тела погибших. По словам израильских чиновников, на первом этапе движению предложено освободить женщин, мужчин старше 60 лет, а также заложников, которые находятся в критическом состоянии.
На следующих этапах Израиль планирует вернуть женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военными, мужчин из израильской армии и тела погибших заложников. По условиям сделки, Израиль и «Хамас» должны будут заранее договориться, сколько палестинских заключенных будут выпущены из израильских тюрем за каждого заложника из всех категорий. После этого планируется проведение отдельных переговоров по утверждению имен освобождаемых из тюрем палестинцев, передает Axios слова источников.
Собеседники издания сообщили, что предложение предусматривает передислокацию сил Армии обороны Израиля, в том числе их вывод из основных населенных пунктов сектора Газа по мере реализации соглашения. При этом они уточнили, что сделка не предполагает окончательного прекращения военной операции в анклаве. Кроме того, Израиль не готов освободить все 6 тыс. палестинских заключенных, передает издание. По словам источников, после окончания перемирия интенсивность боевых действий в секторе Газа должна будет значительно снизиться.
14 января в Тель-Авиве прошла 24-часовая акция с призывом к правительству добиться освобождения заложников. В декабре члены семей удерживаемых в секторе Газа требовали встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку власти отказываются от переговоров с «Хамасом». Боевики палестинского движения требовали прекратить боевые действия в Газе в обмен на освобождение пленных. Израиль отклонил это условие.
Эрдни Кагалтынов.