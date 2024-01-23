Axios: Израиль предложил перемирие на два месяца для освобождения заложников

На следующих этапах Израиль планирует вернуть женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военными, мужчин из израильской армии и тела погибших заложников. По условиям сделки, Израиль и «Хамас» должны будут заранее договориться, сколько палестинских заключенных будут выпущены из израильских тюрем за каждого заложника из всех категорий. После этого планируется проведение отдельных переговоров по утверждению имен освобождаемых из тюрем палестинцев, передает Axios слова источников.