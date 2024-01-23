Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов

«Сегодняшний удар был специально нацелен на подземный склад хуситов и места, связанные с ракетными возможностями хуситов и их воздушным наблюдением», — говорится в заявлении. Отмечается, что «цель этих высокоточных ударов», нанесенных силами США и Великобритании при поддержке упомянутых стран, — «ограничить и нивелировать имеющиеся у хуситов возможности угрожать международной торговле и жизни ни в чем не повинных моряков, это ответ на целый ряд незаконных, опасных и дестабилизирующих ситуацию действий, осуществленных хуситами с момента ударов, нанесенных коалицией 11 января, в том числе речь идет о применении [хуситами] баллистической ракеты и БПЛА при нападении на американские торговые суда».