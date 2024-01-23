Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов

«Сегодняшний удар был специально нацелен на подземный склад хуситов и места, связанные с ракетными возможностями хуситов и их воздушным наблюдением», — говорится в заявлении. Отмечается, что «цель этих высокоточных ударов», нанесенных силами США и Великобритании при поддержке упомянутых стран, — «ограничить и нивелировать имеющиеся у хуситов возможности угрожать международной торговле и жизни ни в чем не повинных моряков, это ответ на целый ряд незаконных, опасных и дестабилизирующих ситуацию действий, осуществленных хуситами с момента ударов, нанесенных коалицией 11 января, в том числе речь идет о применении [хуситами] баллистической ракеты и БПЛА при нападении на американские торговые суда».
Как говорится в заявлении коалиции, ее «целью остается снятие напряженности и восстановление стабильности в Красном море». «Мы повторим наше предупреждение руководству хуситов: мы без колебаний будем защищать жизни и свободное движение торговли на одном из самых важных водных путей в мире перед лицом продолжающихся угроз», — отмечается в документе.
В заявлении подчеркнуто, что с середины ноября прошлого года хуситы осуществили уже больше 30 нападений на суда в Красном море, а жесткий ответ на незаконные действия мятежников соответствует принципу поддержания «основанного на правилах международного порядка».
Эти удары стали первыми совместными действиями США и Великобритании с 11 января. За прошедшие с того момент десять дней США самостоятельно несколько раз бомбили позиции йеменских мятежников.
Что и чем бомбили британцы
В отдельном коммюнике Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что британские королевские ВВС нанесли несколько воздушных ударов по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны. «Наши самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, чтобы поразить несколько целей на двух военных объектах рядом с аэродромом Саны. Эти объекты использовались для продолжения атак на международное судоходство в Красном море, которые нельзя терпеть», — информировали в Лондоне.
«В соответствии со стандартной для Соединенного Королевства процедурой, на этапе планирования ударов был проведен доскональный анализ [обстановки], чтобы свести к минимуму риск потерь среди мирных жителей. Как и при нанесении предыдущей серии ударов, наши самолеты действовали ночью, чтобы этот риск был еще меньше», — заверили в британском Минобороны.
О ситуации в Красном море
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.
В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам «Ансар Аллах» в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.