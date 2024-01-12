Что известно об ударах США и Британии по позициям хуситов в Йемене

— Вечером 11 января журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак обсудит с кабмином возможный ответ западной коалиции на действия «Ансар Аллах» в Красном море. Ближе к ночи журналист сообщил, что Великобритания и США нанесут удары по Йемену «в ближайшее время».