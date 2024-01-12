Что известно об ударах США и Британии по позициям хуситов в Йемене

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.
С чего все началось
— После обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.
— Вечером 11 января журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак обсудит с кабмином возможный ответ западной коалиции на действия «Ансар Аллах» в Красном море. Ближе к ночи журналист сообщил, что Великобритания и США нанесут удары по Йемену «в ближайшее время».
— Хуситы заверили, что предпримут ответные действия в случае, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену.
Удары по позициям движения
Телеканал Al Hadath сообщил, что вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда, расположенным на западе страны, со стороны Красного моря. Reuters со ссылкой на американских чиновников также сообщил об ударах.
По данным Al Hadath, взрывы произошли в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дамар.
Телеканал Sky News Arabia заявил, что международный аэропорт в Сане подвергся сильной бомбардировке.
По данным американского телеканала NBC News, американские и британские военные нанесли удары c кораблей крылатыми ракетами Tomahawk.
Согласно информации Reuters, удары по позициям хуситов наносились с самолетов, кораблей и подлодок.
Американский чиновник сообщил Al Jazeera, что «американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей». Целями ударов были «радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения».
CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские и британские военные нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене.
Заявления Байдена и Сунака
Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на «беспрецедентные атаки хуситов» в Красном море.
Американский лидер сообщил, что удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Лидеры США и Великобритании отметили, что удары носили «оборонительный характер».
Премьер Великобритании призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности.
Вашингтон не исключает дополнительных мер в ответ на действия хуситов в Йемене для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли.