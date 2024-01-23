Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко награжден Орденом Дружбы

Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко награжден Орденом Дружбы. Высокую награду ему вручил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу главы Республики.
Как говорится в сообщении: «Андрей Владимирович удостоен высокой государственной награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Указ о вручении Ордена Дружбы подписал президент РФ Владимир Путин».
Айсен Николаев высоко отметил работу Андрея Тарасенко на посту председателя правительства Республики Саха (Якутия) в период пандемии КОВИД-19 и начала специальной военной операции.
Экс-руководитель Приморья возглавлял правительство Республики с 2020 по 2023 год. После переизбрания на должность главы Республики в сентябре 2023 года Айсен Николаев отправил действующее правительство в отставку, согласно законодательству. Исполняющим обязанности председателя правительства республики был назначен Кирилл Бычков. В ноябре 2023 Андрей Тарасенко был назначен врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс», подведомственного предприятия Федерального агентства по рыболовству, которое он также возглавлял с января 2000 по ноябрь 2003 годы.
9 сентября 2018 года Тарасенко принял участие в выборах губернатора, однако, так не смог победить в первом туре, баллотируясь от «Единой России». Итоги второго тура, в котором Тарасенко шел вторым после кандидата от КПРФ Андрея Ищенко вплоть до подсчета 99% протоколов и в последний момент вырвал победу, были отменены в связи с массовыми нарушениями.