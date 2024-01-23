Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко награжден Орденом Дружбы

Экс-руководитель Приморья возглавлял правительство Республики с 2020 по 2023 год. После переизбрания на должность главы Республики в сентябре 2023 года Айсен Николаев отправил действующее правительство в отставку, согласно законодательству. Исполняющим обязанности председателя правительства республики был назначен Кирилл Бычков. В ноябре 2023 Андрей Тарасенко был назначен врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс», подведомственного предприятия Федерального агентства по рыболовству, которое он также возглавлял с января 2000 по ноябрь 2003 годы.