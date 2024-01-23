В НАТО не видят прямой или надвигающейся угрозы со стороны России

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не видит прямой или ожидаемой в скором времени угрозы своим странам-членам со стороны России. Об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», — сказал он.
При этом Столтенберг отметил, что НАТО повысила бдительность и увеличила присутствие в восточной части альянса после начала военной операции России на Украине. По его словам, с февраля 2022 года у НАТО появились две задачи. «Первая — поддержать Украину, вторая — предотвратить полномасштабную войну между НАТО и Россией», — утверждал он.
Генсек также подтвердил, что в конце текущей недели НАТО начнет крупнейшие военные учения с участием 90 тыс. человек.