В НАТО не видят прямой или надвигающейся угрозы со стороны России

При этом Столтенберг отметил, что НАТО повысила бдительность и увеличила присутствие в восточной части альянса после начала военной операции России на Украине. По его словам, с февраля 2022 года у НАТО появились две задачи. «Первая — поддержать Украину, вторая — предотвратить полномасштабную войну между НАТО и Россией», — утверждал он.