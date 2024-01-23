Путин подписал указ, которым определен статус многодетной семьи в Омской области

23 января президент Путин подписал указ, согласно которому определен единый статус многодетной семьи, в том числе в Омской области, а также перечислены конкретные меры социальной поддержки такой ячейки общества. Ранее законодательно статус многодетной семьи и в России и в Омской области не был закреплен. Отныне это семья с 3-мя и более детьми, статус семьям присваивается бессрочно.