Путин подписал указ, которым определен статус многодетной семьи в Омской области

23 января президент Путин подписал указ, согласно которому определен единый статус многодетной семьи, в том числе в Омской области, а также перечислены конкретные меры социальной поддержки такой ячейки общества. Ранее законодательно статус многодетной семьи и в России и в Омской области не был закреплен. Отныне это семья с 3-мя и более детьми, статус семьям присваивается бессрочно.
Такая семья имеет право на получение пособий при рождении и воспитании детей, обучение родителей для повышения или смены квалификации, бесплатное посещение культурных учреждений, 30%-я льгота при оплате коммуналки. Женщины смогут досрочно выходить на пенсию.
Что касается детей, то до 6 лет им будут бесплатно предоставлять лекарства при необходимости, без очереди брать в детские сады. Также для детей установлен бесплатный проезд и бесплатное питание в школах.
Родителям минтруда и соцсзащиты Омской области должно подготовить удостоверение о статусе многодетных.