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Лукашенко сместил двух чиновников в Администрации президента и Госстандарте

Лукашенко освободил от должностей двух руководителей в Администрации президента и Госстандарте.
Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января освободил от занимаемых должностей двух чиновников в Администрации президента и Госстандарте, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, от должности освобождены замглавы Администрации президента Максим Ермолович, а также глава Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.

Уточняется, что они получили назначения в новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии.

Так, Ермолович в ЕЭК будет работать на посту члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию. А Татарицкому предоставлен пост члена коллегии по техническому регулированию ЕЭК.