Лукашенко сместил двух чиновников в Администрации президента и Госстандарте

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января освободил от занимаемых должностей двух чиновников в Администрации президента и Госстандарте, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, от должности освобождены замглавы Администрации президента Максим Ермолович, а также глава Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.
Уточняется, что они получили назначения в новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии.
Так, Ермолович в ЕЭК будет работать на посту члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию. А Татарицкому предоставлен пост члена коллегии по техническому регулированию ЕЭК.