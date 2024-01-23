Депутат Госдумы Матвеев извинился перед мусульманами после критики Кадырова

«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике и на Северном Кавказе, и которые там побеждены. Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счёт, мне не стыдно извиниться, потому что я имею ввиду тех радикалов», — сказал Михаил Матвеев на видео в своем Telegram-канале.