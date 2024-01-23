Депутат Госдумы Матвеев извинился перед мусульманами после критики Кадырова

3 января на YouTube-канале блогера Павла Иванова вышло интервью, в котором Михаил Матвеев прокомментировал сообщения о возможной отмене в некоторых школах России новогодних елок из-за позиции родителей детей-мигрантов. Он заявил, что часть приезжающих в Россию мигрантов — это «дикие дикари», которые «агрессивно навязывают жителям России свои шариат», а российская власть «прогибается под исламский фактор», в том числе строит мечети. Депутат также выразил мнение, что после окончания боевых действий на Украине в России начнутся столкновения православных и мусульман на религиозной почве.
Сегодня, 23 января, внимание на высказывание депутата обратил внимание Рамзан Кадыров. «Наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике и на Северном Кавказе, и которые там побеждены. Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счёт, мне не стыдно извиниться, потому что я имею ввиду тех радикалов», — сказал Михаил Матвеев на видео в своем Telegram-канале.
В прошлом году депутаты Госдумы предложили множество запретительных мер в отношении иностранных мигрантов, недавно получивших российские паспорта. Так, в августе партия «Справедливая Россия — За правду» предложила законодательно ограничить число детей мигрантов в школах. Тогда же Михаил Матвеев внес законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет. Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов говорил, что мусульманское сообщество России обеспокоено угрозой мигрантофобии.