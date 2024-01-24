Лавров на заседании СБ ООН поставил на место постпреда Израиля Эрдана

В ходе выступления Эрдан упрекнул власти Ирана в том, что они поставляют Москве вооружение, которое она, якобы, использует против Украины. Лавров в ответ заявил, что оставляет эти слова на совести спикера.
«Хотя понимаю, что она многое стерпит», — добавил глава российского МИД.
Ранее в интервью каналу CBS Сергей Лавров подчеркнул, что слова Вашингтона о том, что РФ использовала иранские дроны на Украине, не имеют доказательств. «Это ложь», — сказал министр.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан также отмечал, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.