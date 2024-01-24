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Лавров на заседании СБ ООН поставил на место постпреда Израиля Эрдана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу посоветовал израильскому постпреду Гиладу Эрдану обратить внимание на свою совесть, вместо того, чтобы критиковать другие страны за поставки оружия России, передает РИА Новости.
Сергей Лавров в ООН
Источник: РИА "Новости"

В ходе выступления Эрдан упрекнул власти Ирана в том, что они поставляют Москве вооружение, которое она, якобы, использует против Украины. Лавров в ответ заявил, что оставляет эти слова на совести спикера.

«Хотя понимаю, что она многое стерпит», — добавил глава российского МИД.

Ранее в интервью каналу CBS Сергей Лавров подчеркнул, что слова Вашингтона о том, что РФ использовала иранские дроны на Украине, не имеют доказательств. «Это ложь», — сказал министр.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан также отмечал, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.

Лавров Сергей
ООН