Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

Хейли заявила, что пока не собирается выходить из президентской гонки в США. «Эта гонка далека от завершения», — заявила она на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире. Трансляцию вел телеканал CNN. Хейли добавила, что теперь нацелена на предвыборную борьбу в родной для себя Южной Каролине.