Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила бывшего президента США Дональда Трампа с победой на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.
«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он это заслужил. И я хочу это признать», — сказала она во вторник, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Хейли заявила, что пока не собирается выходить из президентской гонки в США. «Эта гонка далека от завершения», — заявила она на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире. Трансляцию вел телеканал CNN. Хейли добавила, что теперь нацелена на предвыборную борьбу в родной для себя Южной Каролине.