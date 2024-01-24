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Назначены послы Узбекистана в Кувейте и Катаре

Возглавят дипломатические представительства Аюбхон Юнусов и Ашраф Ходжаев.
Источник: Uznews

Решением Кенгаша Сената Олий Мажлиса назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы Узбекистана в Кувейте и Катаре.

Юнусов Аюбхон Лутфулла угли возглавит дипломатическую миссию в Кувейте.

Ранее Аюбхон Юнусов работал в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в городе Джидде.

Ходжаев Ашраф Баходирович возглавит дипломатическую миссию в Катаре.

До назначения Ашраф Ходжаев работал начальником Главного управления внешнеэкономического сотрудничества (ГУВЭС) МИД.

Напомним, посольство Узбекистана в столице Катара Дохе открылось в декабре прошлого года.