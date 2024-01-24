Назначены послы Узбекистана в Кувейте и Катаре

Решением Кенгаша Сената Олий Мажлиса назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы Узбекистана в Кувейте и Катаре.
Юнусов Аюбхон Лутфулла угли возглавит дипломатическую миссию в Кувейте.
Ранее Аюбхон Юнусов работал в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в городе Джидде.
Ходжаев Ашраф Баходирович возглавит дипломатическую миссию в Катаре.
До назначения Ашраф Ходжаев работал начальником Главного управления внешнеэкономического сотрудничества (ГУВЭС) МИД.
Напомним, посольство Узбекистана в столице Катара Дохе открылось в декабре прошлого года.