В Казахстане планируют узаконить применение Starlink

«Дело в том, что сейчас в действующем законодательстве работа подобных спутниковых операторов ограничена. Для того чтобы как раз законодательную норму ввести, мы сейчас с депутатами работаем, чтобы соответствующие поправки внести, которые предусматривают регулирование деятельности такого рода операторов», — сказал Оразбек в кулуарах мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, отвечая на вопрос журналистов, когда казахстанцы смогут использовать легально оборудование Starlink.
Он отметил, что минцифры ведет работу с компанией Starlink по пилотному проекту по подключению сельских школ к связи.
«Пилотный проект мы в прошлом году начали. В рамках пилотного проекта одной из основных задач является поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как это технически решить, после принятия соответствующих решений и их тестирования мы примем меры, чтобы эта услуга была доступна более широкому кругу пользователей», — добавил замминистра.
В октябре 2023 года глава минцифры Казахстана Багдат Мусин сообщил, что глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая компанией SpaceX, в течение полугода подключит к интернету 2 тысячи казахстанских школ, расположенных в отдаленной сельской местности. В ноябре он отмечал, что применение технологии Starlink в Казахстане находится в «серой» зоне, так как законодательно не урегулировано, соответственно, установка абонентских терминалов Starlink со спутниковым интернетом от SpaceX является незаконной. Решить вопрос на законодательном уровне планируется до конца 2024 года.