За лечение зубов в Калининграде немец пошел под суд в Германии

«В янтарном регионе он собирался установить импланты по цене многократно ниже, чем если бы он это делал в Германии», — пишет «Русский Запад».
Сообщается, что 53-летний уроженец Киргизии с женой-немкой и младшим ребенком проживает в Лангене (земля Гессен) в собственной квартире и работает уборщиком. В месяц он получает чистыми от 1600 до 2000 евро.
28 июня 2022 года мужчина прибыл в аэропорт Франкфурт-на-Майне, чтобы оттуда улететь в Стамбул, а дальше в Москву и в Калининград для установки зубных имплантов. При проверке на немецкой таможне у пассажира обнаружили 11 000 евро наличными, что запрещено правилами Евросоюза. Запрет на вывоз банкнот из ЕС вступил в силу со 2 марта 2022 года. Проштрафившийся позднее заявил, что политикой не интересуется и о запретах не знал.
Мужчине оставили 500 евро на поездку в Калининград, остальные наличные деньги конфисковали.
В Калининград немец улетел, на месте стоматолог предоставил ему рассрочку. В дальнейшем мужчина собирался еще 2−3 раза съездить в Калининградскую область на машине, чтобы завершить лечение.
Суд во Франкфурте-на-Майне признал уроженца Киргизии виновным, оштрафовал на 4500 евро и обязал оплатить судебные расходы.