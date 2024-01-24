За лечение зубов в Калининграде немец пошел под суд в Германии

28 июня 2022 года мужчина прибыл в аэропорт Франкфурт-на-Майне, чтобы оттуда улететь в Стамбул, а дальше в Москву и в Калининград для установки зубных имплантов. При проверке на немецкой таможне у пассажира обнаружили 11 000 евро наличными, что запрещено правилами Евросоюза. Запрет на вывоз банкнот из ЕС вступил в силу со 2 марта 2022 года. Проштрафившийся позднее заявил, что политикой не интересуется и о запретах не знал.