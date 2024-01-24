Медведев назвал летчиков сбитого под Белгородом Ил-76 героями

О крушении самолета стало известно 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.