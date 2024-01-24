В РИКЗ рассказали, зачем был введен 5-й уровень сложности в тестах ЦЭ

— Почему они появились? Это был в том числе и запрос педагогической общественности. Эти задания присутствуют в учебном процессе, а значит, должны быть и во время испытания. Это не олимпиадные задания, не выходящие за рамки учебного процесса. Но вместе с тем есть такой уровень сложности, и в определенной степени он должен быть использован для того, чтобы учащиеся стремились хорошо овладевать предметом и была возможность справедливо и честно оценивать хорошо подготовленных, — объяснил Ю. Миксюк.