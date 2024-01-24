В РИКЗ рассказали, зачем был введен 5-й уровень сложности в тестах ЦЭ

Ю. Миксюк обратил внимание на правила проведения репетиции ЦЭ.
— В аудиториях должна быть создана рабочая атмосфера, невозможность воспользоваться какими-то информационными ресурсами, гаджетами, телефонами, шпаргалками на любом виде носителя. Все это прописано в памятке участника репетиционного ЦЭ, — отметил директор РИКЗ.
Также не допускается свободное перемещение по аудитории, а если возникла необходимость выйти, то это можно сделать исключительно в сопровождении. При этом время написания тестового задания никак не компенсируется.
— Одно из новшеств — за 15 минут до завершения экзамена прекращается сдача работ теми, кто ее уже выполнил. Сделано это для того, чтобы в эти 15 очень важных минут не создавать помех тем, кто финиширует, — сказал Ю. Миксюк.
Кроме того, в тестах появились задания пятого уровня сложности. Те, кто проходил репетиционное ЦЭ в октябре прошлого года, с этим столкнулись.
— Почему они появились? Это был в том числе и запрос педагогической общественности. Эти задания присутствуют в учебном процессе, а значит, должны быть и во время испытания. Это не олимпиадные задания, не выходящие за рамки учебного процесса. Но вместе с тем есть такой уровень сложности, и в определенной степени он должен быть использован для того, чтобы учащиеся стремились хорошо овладевать предметом и была возможность справедливо и честно оценивать хорошо подготовленных, — объяснил Ю. Миксюк.
Спикер подчеркнул, что для выпускников на репетиционном ЦЭ не будет никаких неожиданностей.
— Мы видим по итогам прошедшего первого этапа репетиции: 100-балльных результатов достаточно много, — сказал директор РИКЗ.
Спикер подчеркнул, что тестовые задания соответствуют школьной программе. Структура и сложность репетиционного ЦЭ аналогична той, что будет на итоговом испытании в мае. Оценка результатов пройдет по опубликованным таблицам соответствия первичных и тестовых баллов.
— Многие участники посмотрят свои результаты и, может, скорректируют выбор предметов, ликвидируют пробелы в знаниях, — отметил Ю. Миксюк.
На репетицию централизованного экзамена, который пройдет 27 января, зарегистрировалось порядка 55 тыс. человек. Больше всего на русский язык, математику, биологию.