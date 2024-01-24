Россия вышла из соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству

В октябре 2023 года, МИД РФ заявлял, что соглашение разорвано в качестве ответной меры в связи с конфронтационными действиями Финляндии в отношении России. К таким действиям российское внешнеполитическое ведомство причислило в том числе разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз.
Соглашение, подписанное в апреле 2012 года, подразумевало укрепление приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией. Документ определял стратегии территориального развития России и Финляндии, а также взаимодополняемость мероприятий, проводимых на территории двух стран.
С середины ноября 2023 года власти Финляндии начали ограничивать работу КПП на границе с Россией и к концу года закрыли их все. 11 января финские власти продлили срок закрытия границы с РФ до 11 февраля. Принятие таких мер в правительстве Финляндии объяснили большим числом нелегальных мигрантов.