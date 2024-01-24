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Россия вышла из соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству

Россия официально вышла из соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству, сообщил МИД РФ. Соглашение между правительствами двух стран было подписано в апреле 2012 года. О намерении выйти из соглашения МИД уведомил финские власти 25 октября 2023 года. Тогда в ноте отмечалось, что действие соглашение прекратится через 90 дней — 24 января.
Финляндия
Источник: РИА "Новости"

В октябре 2023 года, МИД РФ заявлял, что соглашение разорвано в качестве ответной меры в связи с конфронтационными действиями Финляндии в отношении России. К таким действиям российское внешнеполитическое ведомство причислило в том числе разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз.

Соглашение, подписанное в апреле 2012 года, подразумевало укрепление приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией. Документ определял стратегии территориального развития России и Финляндии, а также взаимодополняемость мероприятий, проводимых на территории двух стран.

С середины ноября 2023 года власти Финляндии начали ограничивать работу КПП на границе с Россией и к концу года закрыли их все. 11 января финские власти продлили срок закрытия границы с РФ до 11 февраля. Принятие таких мер в правительстве Финляндии объяснили большим числом нелегальных мигрантов.

закон
дипломатия