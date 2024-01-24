Россия вышла из соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству

В октябре 2023 года, МИД РФ заявлял, что соглашение разорвано в качестве ответной меры в связи с конфронтационными действиями Финляндии в отношении России. К таким действиям российское внешнеполитическое ведомство причислило в том числе разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз.