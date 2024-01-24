Забота о Чаде: Россия готова помочь республике со стабилизацией обстановки

За несколько дней до своей гибели он вновь выиграл выборы. Тогда вместо мероприятий в честь победы он направился в место дислокации войск, сражавшихся с повстанцами из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (ФПСЧ), вторгшейся в страну из Ливии, чтобы свергнуть Идриса Деби. 19 апреля президент был смертельно ранен, а 20-го объявили о его кончине. О личных контактах Идриса Деби с Владимиром Путиным известно мало, однако он посетил саммит Россия — Африка в Сочи в октябре 2019-го, где встретился с российским лидером во время выступлений на площадке. Президенты также виделись в 2013 году в ЮАР на саммите БРИКС и в 2016-м на G20 в Ханчжоу (КНР).