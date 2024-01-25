Спикер заксобрания вручил удостоверение новому депутату

Решение передать ставший вакантным мандат депутата заксобрания Андрею Кобелеву ранее принял крайизбирком. Кандидатуру господина Кобелева до этого внесло реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».



Мандат заксобрания стал вакантным в конце ноября 2023 года, после прекращения полномочий Ильи Лисняка, избранного по партийному списку «Справедливой России — За правду». Решение о прекращении полномочий принималось на основании п. 13 и 15 ч. 1 ст. 3 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» (нарушение антикоррупционных требований и пропуск заседаний).



Господин Лисняк в апреле покинул РФ на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела по фактам вымогательства. Судом он был объявлен в федеральный розыск.