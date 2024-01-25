Мосгордума лишит полномочий «яблочника» Владимира Рыжкова

Отметим, что после начала спецоперации Владимир Рыжков покинул Россию. Летом 2022 года во фракции «Яблоко» сообщили, что депутат уехал в отпуск в Германию и якобы вернется к началу осенней сессии. Однако с тех пор на заседаниях столичного парламента Рыжков не появлялся, каждый раз уведомляя аппарат Думы о том, что отсутствует по уважительной причине, поскольку находится в командировке. На одном из последних заседаний в декабре депутаты отказались считать эту причину уважительной. Заявление Владимира Рыжкова о прекращении полномочий может быть рассмотрено на ближайшем заседании 31 января.