Мосгордума лишит полномочий «яблочника» Владимира Рыжкова

Сам Владимир Рыжков не стал комментировать «Ъ» это решение и добавил, что уходит в отставку «по личным и рабочим причинам». «Отработал два с половиной года. Через несколько месяцев новые выборы», — сказал депутат.
Напомним, экс-депутат Госдумы первых четырех созывов и ее бывший первый зампред (1997−1999) Владимир Рыжков избрался в Мосгордуму в 2021 году на довыборах по округу № 37 (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) от партии «Яблоко». Мандат тогда стал вакантным из-за кончины первого зампреда Николая Губенко (КПРФ). Источники «Ъ» не исключали, что Рыжков может получить и вице-спикерский пост, однако в итоге его занял внефракционный депутат журналист Андрей Медведев.
Отметим, что после начала спецоперации Владимир Рыжков покинул Россию. Летом 2022 года во фракции «Яблоко» сообщили, что депутат уехал в отпуск в Германию и якобы вернется к началу осенней сессии. Однако с тех пор на заседаниях столичного парламента Рыжков не появлялся, каждый раз уведомляя аппарат Думы о том, что отсутствует по уважительной причине, поскольку находится в командировке. На одном из последних заседаний в декабре депутаты отказались считать эту причину уважительной. Заявление Владимира Рыжкова о прекращении полномочий может быть рассмотрено на ближайшем заседании 31 января.
Андрей Прах