Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: “Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО”, — рассказал Путин. По словам российского президента, Клинтон ответил: “Ну, а что же, я не против”. Путин отметил, что на этих словах “вся делегация американская занервничала”. На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, российский лидер рассмеялся.