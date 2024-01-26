Замгенсека НАТО: у Молдавии есть шансы вступить в ЕС до 2030 года

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду заслуживает признательности со стороны Европы, и назвал её «замечательным лидером в очень трудных условиях».
«Выступая в парламенте Кишинёва, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо», — приводит РИА Новости слова генсека.
Джоанэ добавил, что Молдавия в будущем может избавиться от «географического проклятия», а также выйти из сфер чужого влияния.
Ранее координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах назвала манипуляцией слова Санду о референдуме по вступлению в ЕС.