Музыка и любовь к Башкирии объединила участников концерта в Уфе

«Мы хотим, чтобы в нашем Башкортостане было единство. Самое главное — это мирное небо. Поддерживаем Радия Хабирова!» — говорит Земфира из Аскинского района.
«В республике происходит единение. Понимаете, всё человеческое должно быть хорошим. Люди должны любить и уважать друг друга. Безусловно, поддерживаю Главу Башкирии Радия Хабирова, поскольку он многое сделал для благосостояния нашего народа», — добавил спутник Земфиры.
К началу концертной программы, по приблизительным подсчетам организаторов, на площади собрались более 50 тысяч человек. Позитивно настроенные зрители горячо приветствовали любимых артистов: Рустама Гиззатуллина, Рамиля Бадамшина, Дияну Ишниязову, Тимура Рамазанова, Зайнетдина, Фидана Гафарова, группу «Караван-сарай» и других. Многие с удовольствием пели и танцевали под хорошо знакомые мелодии. К тому же, как только начался концерт, выглянуло солнце.
Приветствуя зрителей, артисты поделились, почему они поддерживают действующую политику в республике.
«Я родился и вырос в этом городе. Здесь живет моя мама, вся моя семья, друзья. Четвертый десяток наблюдаю за тем, что происходит в этом городе и во всей республике. Могу сказать одно: сейчас лучше, чем было раньше. И будет еще лучше! В такой трудный для страны момент самое время взяться за руки, сделать самый тяжелый, но в то же время самый простой первый шаг. Сильная республика — единая Россия», — уверен музыкант Линар Халилов.
«Это огромное счастье — жить в такой удивительной республике, большой, сильной, где в мире и согласии уживаются более 130 национальностей, дополняя друг друга через культурные традиции и обычаи. Вы знаете, мне кажется, что это все-таки великая благодарность, дар от Всевышнего, что есть такая Республика Башкортостан, в которой все настолько глубоко и искренне», — отметил заслуженный артист РБ Рамиль Бадамшин.
Такой искренний порыв народа Башкортостана в поддержку единения страны и республики поддержал и Глава Башкирии Радий Хабиров. Он поблагодарил жителей региона за поддержку курса его работы и призвал всех, кто не согласен с его политикой, к конструктивному диалогу. Руководитель региона отметил, что готов протянуть руку дружбы каждому.
"Дорогие земляки! Прежде всего, благодарю вас за то, что вы пришли сюда, на площадь Салавата Юлаева, чтобы поддержать единство нашего родного Башкортостана, единство великой России!
Сегодня я хочу сказать: как Глава Республики Башкортостан, в рамках моих полномочий и моего долга, должен защищать и быть Главой не только для тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику, мои решения, но и тех, кто не согласен со мной, с моими решениями и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны, всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой и моими решениями, но искренне любит Башкортостан и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать и строить наш родной Башкортостан!" — обратился к жителям региона Радий Хабиров.
Руководитель региона добавил, что 26 января для него особенный день. Это день рождения его покойной мамы, которой исполнилось бы 94 года, и день рождения его младшего сына Тимера. На что зрители отреагировали бурными овациями.
Военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Доцент» со своими товарищами находится в республике в краткосрочном отпуске и как только узнал, что в Уфе состоится концерт, посвящённый единству России, многонациональной Башкирии и поддержке её руководителя Радия Хабирова, приехал из Кумертау в столицу региона. В беседе с корреспондентом «Башинформа» он отметил, что Глава Башкирии Радий Хабиров пользуется большим уважением среди участников специальной военной операции.
«Радия Фаритовича Хабирова я знаю давно, примерно с 2002 года. Верю этому человеку и мы все поддерживаем Главу Башкортостана. Радий Фаритович очень многое сделал для военнослужащих из республики, которые сейчас находятся в зоне СВО. Он был в моём подразделении, когда приезжал в Самарскую область на территорию боевого слаживания полка “Башкортостан”. Радия Фаритовича поддерживают все воины. От имени руководства нашего полка, от имени бойцов выражаю благодарность Радию Хабирову, он многое делает для нашего многонационального народа», — отметил «Доцент».
За единство всех народов России во благо страны выступили и духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Священнослужители напомнили, что Башкирия всегда славилась своей многонациональностью и дружбой народов.
«Наша Родина ведет боевые действия против нацизма и фашизма, одним словом, против армии сатаны. Они несут нам грязь, разврат и нечисть. Для всех нас это огромное испытание. Но в Коране сказано: “Не объединяйтесь во лжи, греховности и вражде, а соревнуйтесь в благих деяниях”. Пусть ваши молитвы дойдут до наших братьев, участвующих в СВО, и они вернутся домой живыми и здоровыми. Только объединившись, как один кулак, мы можем сохранить нашу Родину и ее многонациональный народ», — сказал Хамза-хазрат.
«Я благодарю Бога, что родился в Республике Башкортостан. Всё мое детство, юность, да и вся жизнь прошли в общении и дружбе с ребятами разных национальностей и вероисповеданий. Мы делили людей не по национальностям, а только на хороших и плохих. Старались всегда помогать друг другу и порицали предательство. Недавно один офицер сказал мне, что в окопах все молятся вместе: и православные, и мусульмане. Только так нужно стоять друг за друга. В единстве наша сила. Когда мы в одном кулаке сжаты, нас никто не победит», — сказал отец Виктор.
Многие пришедшие на площадь перед Телецентром высказались в поддержку Главы республики и политики нашей страны.
«Поддерживаю Главу Башкортостана Радия Хабирова, — говорит Эльвира из Уфы. — О проведении концерта я узнала из СМИ и решила, что обязательно посетим праздничное мероприятие. Сегодня прохладно, но детям нравятся концертные номера. Мы танцуем, на месте не стоим, поэтому и не замёрзнем».
«Проходящий концерт просто отличный, — говорит воспитатель детского сада Альмира Миннулина, приехавшая из поселка Павловка Нуримановского района. — Мы приехали специально, чтобы поддержать Радия Хабирова, нашу республику и страну. Во время событий в Баймаке мы осуждали неправомерные протесты, но, слава богу, все закончилось хорошо».
«Концерт нам очень нравится, — делится впечатлениями Альфия из Уфимского района. — Я осуждаю любые формы национализма в нашей многонациональной республике, а участие в таких мероприятиях, как проходящий концерт, на мой взгляд, хорошая возможность выразить свою гражданскую позицию».
После завершения концерта, люди расходились довольными, продолжая напевать любимые песни. И дело не только в масштабной культурной программе, а в искреннем желании людей быть вместе и сказать свое «да!» стабильности жизни в республике.