Музыка и любовь к Башкирии объединила участников концерта в Уфе

Сегодня я хочу сказать: как Глава Республики Башкортостан, в рамках моих полномочий и моего долга, должен защищать и быть Главой не только для тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику, мои решения, но и тех, кто не согласен со мной, с моими решениями и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны, всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой и моими решениями, но искренне любит Башкортостан и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать и строить наш родной Башкортостан!" — обратился к жителям региона Радий Хабиров.