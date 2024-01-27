В палате представителей указали на усиление России из-за решения Байдена по СПГ

Решение Байдена о приостановке экспорта СПГ может негативно сказаться на странах Евросоюза, поскольку, как указал в тот день Bloomberg, ЕС не планирует продлевать соглашение с РФ о транзите газа через Украину. Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через украинскую территорию может в скором времени прекратиться на фоне конфликта. Он также подчеркнул, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.