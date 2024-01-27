Глава РПЦ назвал освобождение Ленинграда подвигом, вошедшим в историю

МОСКВА, 27 января, РИА Новости. Освобождение Ленинграда, заблокированного войсками нацистской Германии, — это подвиг, вошедший в мировую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Соответствующее письмо к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады опубликовано в субботу на сайте РПЦ.
«Защищая осажденный город от захватчиков, наши доблестные воины вместе с его жителями проявили беспримерный героизм, мужество, стойкость и силу духа. Освобождение непокоренного Ленинграда, произошедшее 27 января 1944 года, вошло в мировую историю как свидетельство величайшего подвига нашего народа, память о котором передается из поколения в поколение в целом ряде стран, отказывающихся предавать забвению имена людей, жизни свои положивших в сражении с нацизмом», — написал патриарх Кирилл.
Он также выразил надежду на то, что совместные труды Русской церкви и государственной власти, «направленные в том числе и на сохранение исторической памяти, будут и впредь способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, утверждению традиционных ценностей в жизни общества».
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.