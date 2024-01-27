Умер известный экс-мэр в Свердловской области

В прошлом он входил в политсовет свердловского отделения «Единой России». Информация о смерти 53-летнего Андрея Белоусова появилась на сайте администрации Туринского ГО.
Известно, что трудовую деятельность он начал на Туринском целлюлозно-бумажном заводе в 1994 году. Через десять лет Андрей Белоусов был уже избран депутатом думы Туринского городского округа, а в 2011 году возглавил муниципалитет.
В 2015 году Белоусов переизбрался на этот пост. В том же году он вошел в состав политсовета регионального отделения «Единой России».
В 2019 году выведен оттуда в рамках ротации руководящего состава партии.