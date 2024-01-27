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Умер известный экс-мэр в Свердловской области

В Свердловской области скоропостижной скончался бывший глава Туринского городского округа и депутат местной думы Андрей Белоусов.

В прошлом он входил в политсовет свердловского отделения «Единой России». Информация о смерти 53-летнего Андрея Белоусова появилась на сайте администрации Туринского ГО.

Известно, что трудовую деятельность он начал на Туринском целлюлозно-бумажном заводе в 1994 году. Через десять лет Андрей Белоусов был уже избран депутатом думы Туринского городского округа, а в 2011 году возглавил муниципалитет.

В 2015 году Белоусов переизбрался на этот пост. В том же году он вошел в состав политсовета регионального отделения «Единой России».

В 2019 году выведен оттуда в рамках ротации руководящего состава партии.﻿﻿