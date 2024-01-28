В Финляндии началось голосование на президентских выборах

Как ранее сообщало министерство юстиции, избирательные участки открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).
Всего правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали 44,7% избирателей, или 1,9 миллиона человек.
Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 20.00 (21.00 мск). Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.
Министерство юстиции оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.
На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто — 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии «Истинные финны», Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%.
Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.