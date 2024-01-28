В Финляндии началось голосование на президентских выборах

На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто — 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии «Истинные финны», Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%.