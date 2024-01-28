Аксенов заявил о задержании всех диверсантов в Крыму

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — сказал он.
«В Крыму ничего кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет», — добавил Аксенов.
Ранее, 18 января, жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии. В прокуратуре сообщили, что он планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины.
В сентябре ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что целью подозреваемого было нарушение военных перевозок, он действовал по заданию украинских спецслужб.