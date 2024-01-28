Welt сообщил об удержании ВС РФ инициативы почти на всех участках фронта

До этого, 9 января, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что киевский режим пытается «гнать на убой своих солдат» и ищет любые возможности для восполнения украинской армии.